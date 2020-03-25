وأشار إلى أن التوافق اللبناني على جعل عيد بشارة السيدة العذراء بما يحمل من معان روحية وإنسانية، يمثل رسالة جامعة مسيحية - إسلامية "نرفعها من لبنان للعلي القدير، آملين أن تلتقي شعوب الأرض مع الخيرين حيثما كانوا لدرء خطر وباء الكورونا الفتاك عن البشرية فتعود دورة الحياة في أقرب وقت إلى طبيعتها".

يذكر أن لبنان أعلن تسجيل 304 حالات إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.
 