بيروت (أ ش أ)

دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، جميع المواطنين اللبنانيين إلى التزام الحجر المنزلى والبقاء فى بيوتهم وعدم مغادرتها على سبيل الوقاية وحماية لهم من انتشار فيروس كورونا، وقال الرئيس اللبنانى – في رسالة وجهها اليوم الأربعاء، إلى اللبنانيين بمناسبة عيد بشارة السيدة العذراء – إن هذه المناسبة تأتي لتأكيد ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية هي الدرع الحامي للبنان وشعبه في المحن والصعاب.

وأشار إلى أن التوافق اللبناني على جعل عيد بشارة السيدة العذراء بما يحمل من معان روحية وإنسانية، يمثل رسالة جامعة مسيحية - إسلامية "نرفعها من لبنان للعلي القدير، آملين أن تلتقي شعوب الأرض مع الخيرين حيثما كانوا لدرء خطر وباء الكورونا الفتاك عن البشرية فتعود دورة الحياة في أقرب وقت إلى طبيعتها". يذكر أن لبنان أعلن تسجيل 304 حالات إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.



وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أكد أن الإجراءات الصارمة والمتشددة التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، رفعت من درجة التزام اللبنانيين البقاء فى منازلهم فى أغلب المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين الاستمرار فى تنفيذ هذه الإجراءات ضمانا لعدم انفلات الأمور، جاء ذلك، على لسان منال عبد الصمد وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، فى مؤتمر صحفى عقدته مساء اليوم الثلاثاء، فى ختام اجتماع الحكومة، نقلت فيه ما قاله رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إن بعض المناطق اللبنانية كان الالتزام فيها ضعيفا نسبيا، وهو الأمر الذى يقتضى متابعة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتشدد بشكل أكبر فى هذه المناطق حيث لا يزال الالتزام غير الكامل.

وشدد دياب، وفقا لما نقلته وزيرة الإعلام اللبنانية - على ضرورة البحث عن طريقة لمساعدة اللبنانيين الذين تعطلت أعمالهم وهم فى بيوتهم، والنظر فى ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

وأضاف رئيس الحكومة أن واجب الدولة مساعدة الناس، غير أن الظرف الراهن يتطلب حالة من التكافل الاجتماعى والتعاون بين جميع اللبنانيين، داعيا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان الاجتماعى والفحص الفنى للسيارات وغيرها.