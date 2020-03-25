الرئيس الروسي يدعو البنك المركزي لتقديم آلية تأجيل دفع القروض

كتب عامر مصطفى

ناشد فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، المواطنين البقاء في المنازل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن قواعد السلامة من انتشار فيروس كورونا مهمة للغاية وهي البقاء في المنزل.

ودعا الرئيس الروسي، خلال كلمة له، البنك المركزي الروسي لتقديم آلية لتأجيل دفعات القروض، موضحاً أنه يجب أن نقوم بكل شيء لدعم دخول المواطنين، كما يجب حماية الشركات المتعثرة في روسيا من الإفلاس، مقترحاً إدخال ضريبة 15% وهذا يتطلب تغيير، كما يجب على الحكومة ان تقوم بذلك الموضوع.

وأضاف الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أنه يجب دعم الأسر التي فقدت أعمالها، متابعاً أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها ستؤتي ثمارها.

أكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يشعر بأنه بصحة جيدة بعد زيارته لمستشفى للمصابين بفيروس كورونا، بضواحى موسكو، وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء "إن الرئيس الروسى يشعر بأنه بخير بعد زيارته إلى المشفى المخصص للمصابين بفيروس "كورونا" فى منطقة كوموناركا بضواحي العاصمة موسكو".

وردا على سؤال عن سبب مصافحة الرئيس بوتين لرئيس الأطباء في المشفى باليد خلافا لتوصيات الخبراء، قال بيسكوف: "لا أعرف ولا أستطيع أن أشرح ذلك، والرئيس عادة يصافح محاوريه وهو يواصل فعل ذلك، بالطبع مع كل الاحتياطات وإجراءات التعقيم".

كان المتحدث باسم الكرملين قد أكد أمس الثلاثاء أن الرئيس الروسى ذهب إلى مستشفى مخصص للمصابين بفيروس "كورونا" في منطقة كوموناركا بضواحي موسكو دون إجراءات أمنية إضافية.

وكان وزير الدفاع الروسى صرح الجنرال سيرجى شويجو، بأنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، وبقرار من الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، سيتم التحقق من استعداد الجيش لحل المشكلات المرتبطة بفيروس "كورونا".