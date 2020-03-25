كتب عامر مصطفى

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح إجازة الأسبوع المقبل في الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه يتم حالياً تقييم الأوضاع لما يتم في البلاد وتوصيات الأطباء سيتم اتخاذ قرار بشأنها، موضحاً أنه يمكن تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال كلمة له، أنه من الأهمية أن نمنع الانتشار السريع للمرض، مشيراً إلى أن كل الخدمات الحياتية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الهامة ستواصل عملها دون انقطاع، مشيراً إلى أن الأولية الآن هى الحفاظ على حياة المواطنين.

وأعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن ثمة مشاورات جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكرى بمناسبة الذكرى الــ" 75 ليوم النصر على الفاشية" فى موسكو هذا العام، وأضاف المتحدث، أن هذه المسألة قيد المناقشة حاليا، وأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بعد حتى الآن، مشيرا إلى أن القرار المناسب سيتخذ في الوقت المناسب ، وسيتم الإعلان عنه.

وحول إمكانية إقامة العرض العسكرى فى هذه الذكرى بدون جمهور، قال بيسكوف "إن الوضع الحالي يجبرنا على أن نكون مرنين، وإنه من الضروري القيام بكل شيء بطريقة تجعلنا نشيد ببطولة شعبنا وبلدنا العظيم مع عدم تعريض صحة الناس للخطر" حسب تعبيره. وكانت روسيا قررت في وقت سابق إلغاء المنتدى الاقتصادى في مدينة "سوتشي" ومنتدى "سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي " بسبب انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن السلطات الروسية اليوم الأربعاء، أعلنت تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 658 شخصا، جاء ذلك بحسب "العربية"، كان مقر العمليات الروسى لمكافحة فيروس كورونا، أعلن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى عموم روسيا إلى 495 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بعد تسجيل 57 إصابة جديدة فى 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 28 إصابة فى موسكو، وأشار بيان للمقر الروسي أمس الثلاثاء، إلى تعافي 5 أشخاص تماما وخروجهم من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصا حاليا.