الديمقراطية نانسي بيلوسي تدعم خطة الجمهوريين في مجلس الشيوخ

كتبت: نهال طارق

أشارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب التي تنتمي للحزب الديموقراطي يوم الأربعاء إلى احتمالية دعم حزمة التحفيز الاقتصادي للتصدي لانتشار وباء كورونا بمجلس الشيوخ، قائلة إن الخطة انتقلت من الشركات التي تركز على دعم الشركات إلى العمال أولاً" وستراجع مع زملائها الخطة، وفقًا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

جاء البيان في الوقت الذي تم فيه نشر نص الخطة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، مع اقتراب مجلس الشيوخ المحتمل من التصويت في وقت ما يوم الأربعاء بعد محاولتين فاشلتين للتشريع في وقت سابق من الأسبوع.

وبحسب التقرير تفاوض المشرعون في مجلس الشيوخ ومسئولو إدارة ترامب في وقت متأخر من الليل للتوصل إلى اتفاق خاصة أن الدعم في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هو المفتاح، لقد بذلت بيلوسي محادثات سريعة من خلال متابعة مشروع قانون منفصل لمجلس النواب يحتوي على أحكام رفضها الجمهوريون.

أشارت نانسي بيلوسي في بيان أنها من الممكن أن تدعم حزمة الإنقاذ، وورد في البيان "إن أمريكا تواجه أزمة صحية خطيرة لها تأثير خطير على اقتصادنا. أحيي القيادة القوية لتشاك شومر والديمقراطيين في مجلس الشيوخ وأشكر بشكل خاص رؤساء اللجان الديمقراطية بمجلس النواب، الذين عملوا بجد لنقل الاقتراح الجمهوري من الشركات التي تركز على الاعمال إلى التركيز على العمال أولاً، والذين سيراجعون الآن النص التشريعي لهذه الاتفاقية مع مجموعتنا".

وأضافت بيلوسي أن تشريع الحزب الجمهوري الأصلي في مجلس الشيوخ، الذي حظره الديمقراطيون مرتين لم يكن مبشرًا، وقالت "إن هذا التشريع من الحزبين يأخذنا شوطًا طويلاً على الطريق في تلبية احتياجات الشعب الأمريكي".

ومضت المتحدثة قائلة إن الحزمة الجديدة: "لا تذهب إلى أبعد حد" مثل مشروع القانون الذي اقترحته هي والديمقراطيون في مجلس النواب يوم الاثنين ، ولكن "بسبب وحدة وإصرار أعضاء مجلس الشيوخ والديمقراطيين في مجلس النواب، فقد تحرك مشروع القانون أقرب إلى عمال أمريكا".

ووفقا للتقرير لا يزال غير واضح ما إذا كان الديموقراطيين سيوافقون على مشروع القانون، أو ما إذا كانت هناك أي عقبات في اللحظة الأخيرة ستظهر في جانب مجلس الشيوخ، حيث يقول المشرعون إنهم يريدون إرسال الدعم للأمريكيين الذين يتعاملون مع التداعيات الاقتصادية للوباء على الفور.

يذكر أنه تم تأجيل الجلسة ولا يتوقع أن يجتمع مرة أخرى حتى وقت متأخر من صباح الخميس، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوم الأربعاء إن غرفته ستعمل على التشريع في وقت لاحق اليوم، واصفا إياه بأنه إجراء إغاثة طارئة أكثر من حزمة التحفيز.