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الداخلية: غلق 340 مركزا تعليميا و1621 مقهى ومطعم مخالف

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:17 م
الداخلية: غلق 340 مركزا تعليميا و1621 مقهى ومطعم مخالف غلق مقاهي ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط (1101) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (122) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1621) مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، بـ (27) محافظة ، فضلاً عن ضبط (364) قضية فى مجال منع تداول النرجيلة "الشيشة"، بـ (27) محافظة .

وأغلقت أجهزة الأمن (340) مكانا (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة"، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الداخلية

حملات امنية

مقاهي

مراكز تعليمية

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