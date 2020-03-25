الداخلية توفد مأمورية لمنزل مواطن بجنوب سيناء لاستخراج جواز سفر

كتب ــ محمود عبد الراضى

أوفدت الداخلية مأمورية من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لمحل إقامة أحد المواطنين بجنوب سيناء لإنهاء إجراءات تجديد جواز السفر الخاص به لعدم قدرته على الحركة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى، واستكمالاً لاستخراج بطاقة رقم قومى بشهر فبراير الماضى لمواطن (مسن) من قاطنى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، فقد استجابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لمُلتمس المواطن لمساعدته فى تجديد جواز السفر الخاص به.

تم إيفاد مأمورية من قسم جوازات شرم الشيخ، إلى محل إقامة المواطن، وتم عمل الإجراءات اللازمة لتجديد جواز السفر الخاص به.

وقدم المواطن الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة السريعة لملتمسه الثانى والجهد المبذول لتجديد جواز السفر الخاص به.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.