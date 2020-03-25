"الداخلية" تضبط 150 ألف كمامة طبية مغشوشة فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 150 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام بداخل مصنع غير مرخص بالحوامدية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (مالك مصنع بدون ترخيص - كائن بالعقار محل إقامته بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلى مدخلاً الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالكه، وبتفتيشه تم ضبط ( 150 ألف كمامة ) غير مطابقة للمواصفات القياسية مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمى "غير مُعقمة" تم تصنيعها من مواد خام مجهولة المصدر (منتج نهائى، و( 8 ) ماكينات خياطة، ومقص كبير الحجم، و( 2 ) كرتونة أستيك، و( 2 ) لفافة قماش، طول كلاً منهما ( 50 مترا ).

وبمواجهة مالك المصنع اعترف بقيامه بتصنيع الكمامات المضبوطة بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.