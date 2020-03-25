اليوم السابع
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الداخلية الأفغانية: 25 قتيلا و8 جرحى فى هجوم على مجمع للسيخ بكابول

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:29 م
الداخلية الأفغانية: 25 قتيلا و8 جرحى فى هجوم على مجمع للسيخ بكابول الشرطة الأفغانية - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد و رويترز

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية ، اليوم الأربعاء أن الهجوم الذى شنه مسلحين مجهولين و انتحاريين على مقرا دينيا للسيخ فى كابول ، اسفر عن 25 قتيلا و 8 جرحى. 
 
و كان تنظيم داعش قد أعلن فى وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم على معبد السيخ فى العاصمة الأفغانية كابول، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء، وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مقرا دينيا للسيخ فى كابول اليوم الأربعاء.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، فى رسالة للصحفيين، إن قوات الدفاع أغلقت المنطقة وتحاول التصدى للهجوم.
 
 

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