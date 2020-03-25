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الحذر ممنعش القدر .. حرص الأمير تشارلز لم يحمه من فيروس كورونا .. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:59 م
الحذر ممنعش القدر .. حرص الأمير تشارلز لم يحمه من فيروس كورونا .. فيديو الأمير تشارلز يتجنب المصافحة باليد
كتبت : ريم عبد الحميد ـ محمد عبد العظيم

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يبدو أن الإجراءات الشديدة والحرص البالغ الذى كان عليه الأمير تشارلز أمير ويلز لم يقيه من قدره ، حيث أصيت بوباء كورونا القاتل بحسب ما نشرته وسائل إعلام بريطانية.
 
وقبل قرابة أسبوعين ، ظهر الأمير تشارلز في مقطع فيديو وهو صعوبة فى تجنب المصافحة باليد عند تحية الناس وسط مخاوف من تفشى عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهر ولى العهد البريطانى فى عدة لقطات طريفة يقترب فيها من الناس لمصافحتهم ثم يتذكر فيسحب يده فجأة ويلوح بالسلام عن بعد، الأمر الذى يثير ضحكه وضحك الأشخاص الواقفين فى استقباله.
 
 
وخلال مشاركة أمير ويلز، فى حفل جوائز Prince's Trust، التى أقيمت فى لندن ، حيث حاول مصافحة السير كينيث أوليسا، الملازم فى لندن الكبرى، عند الدخول على السجادة الحمراء، ومع ذلك، بعد مد يده للمصافحة، تذكر الأمير البالغ من العمر 71 عامًا، الاحتياطات المعمول بها للحد من انتشار الجراثيم، مما دفعه إلى التراجع بسرعة والضحك وهو يضع يديه معًا فى التحية الهندوسية "ناماستى" بدلاً من ذلك.
 
وقد سمع الأمير تشارلز، يقول فى مقطع عن المصافحة عن بعد، "أفعل ذلك طوال الوقت"، ولكن بعد لحظات، كان يمكن رؤية الأمير تشارلز مرة أخرى وهو يمد يده للمصافحة باليد، حيث تم تقديمه للآخرين على السجادة الحمراء، قبل تذكره مرة أخرى وإلقائه التحية من بعيد، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "independent" البريطانية.

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فيروس كورونا

الامير تشارلز

بريطانيا

المصابون بكورونا

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