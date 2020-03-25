اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 08:36 م
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الجيش النيجيرى يستعد لعمليات إغلاق ودفن جماعى بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:10 م
الجيش النيجيرى يستعد لعمليات إغلاق ودفن جماعى بسبب فيروس كورونا عناصر من الجيش النيجيرى
أبوجا (رويترز)

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يستعد الجيش النيجيرى لعمليات نقل قسرى للمرضى إلى المستشفيات وتطبيق قيود على الحركة فى محاولة لحماية البلاد من تفشى فيروس كورونا المستجد كما يقوم باستئجار معدات استعدادا "لاحتمال القيام بعمليات دفن جماعي" وفقا لمذكرة للجيش أطلعت عليها رويترز.

 

وحددت المذكرة الصادرة عن قيادة الجيش أطر خطط لحماية مخزونات البلاد الغذائية من النهب فى الوقت الذى تستعد فيه أكبر دول أفريقيا سكانا لمواجهة تفشى المرض بدرجة أكبر فى البلاد.

 

وجاء فى المذكرة "بعد الارتفاع والانتشار المستمر لحالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) فى نيجيريا رأى (رئيس هيئة أركان الجيش) أن من الضرورى ان يتخذ الجميع إجراءات وقائية لضمان سلامة أفراد (الجيش النيجيري) وأسرهم".

 

وهناك حاليا 46 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى نيجيريا وحالة وفاة واحدة لكن الإصابة ضربت المستويات العليا من المجتمع فأصيب به مدير مكتب الرئيس محمد بخاري.

 

وفى بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 200 مليون نسمة منهم 20 مليون مكدسون فى العاصمة التجارية لاجوس يخشى الكثيرون من تفشى الوباء بسرعة دون القدرة على احتوائه.

 

 


الجيش النيجيري

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كوفيد 19

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