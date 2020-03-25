موسكو (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو إن البنية التحتية المعلوماتية للجيش الروسى تعرضت لأكثر من 25 ألف هجمة إلكترونية من الخارج خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وقال شويجو، خلال كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الأربعاء "إن الفضاء المعلوماتى بات أحد مسارح العمليات العسكرية في الوقت الحاضر".

وأضاف: " لقد تعرضت البنية التحتية المعلوماتية للقوات المسلحة الروسية لأكثر من 25 ألف هجمة إلكترونية من خارج البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذه الهجمات ترتفع بنسبة 12 بالمئة في المتوسط كل عام، وأكد وزير الدفاع الروسي على استعداد الجيش الروسي وبلاده لهذه المعركة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، جمعت نحو 7 ملايين صورة فوتوغرافية للمشاركين من الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) ضد ألمانيا النازية.

وستعرض تلك الصور الفوتوغرافية في جاليري "طريق الذاكرة" الذي سيتم تدشينه بالقرب من كاتدرائية القوات المسلحة الروسية الجاري إنشاؤها في ضواحي موسكو.

صرحت بذلك للصحفيين امس الثلاثاء 3 مارس نائبة وزير الدفاع الروسي، تاتيانا شيفتسوفا، أثناء زيارتها الميدانية لكلية الطالبات العسكريات في بطرسبورج.

وقالت:" لدينا اليوم 7 ملايين صورة فوتوغرافية و26 معلومة عن المشاركين في الحرب الوطنية العظمى، إننا ندعو الجميع إلى المشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى وهي تخليد ذكرى شهداء الحرب وإرسال الصور الفوتوغرافية الجديدة إلى الغاليري التذكاري.

وقالت، شيفتسوفا، إن وزارة الدفاع الروسية تعتزم جمع المعلومات عن 33 مليون شخص مشارك في الحرب، مضيفة أن الأرشيفات العائلية يجب أن تلعب دورا هاما في تخليد ذكرى شهداء الحرب.

وأوضحت أن الأرشيف الرسمى للقوات المسلحة يمتلك صورا فوتوغرافية للجنود والضباط المحاربين ويجب أن تضاف إليها الصور الفوتوغرافية للذين عملوا إبان الحرب في المصانع والمعامل والمزارع الحكومية وأسهموا في تحقيق النصر على النازية.

يذكر أن فرع المتحف المركزي للقوات المسلحة الروسية الذي يتضمن غاليري "طريق الذاكرة" سيتم تدشينه وقت افتتاح كاتدرائية القوات المسلحة في مايو المقبل.