وأضاف: " لقد تعرضت البنية التحتية المعلوماتية للقوات المسلحة الروسية لأكثر من 25 ألف هجمة إلكترونية من خارج البلاد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة"،

مشيرا إلى أن هذه الهجمات ترتفع بنسبة 12 بالمئة في المتوسط كل عام، وأكد وزير الدفاع الروسي على استعداد الجيش الروسي وبلاده لهذه المعركة. 