الجيش الأمريكى يرفع مستوى الحماية الصحية فى قواعده فى أنحاء العالم

رويترز

أعلن الجيش الأمريكى اليوم الأربعاء أنه يقوم برفع مستوى الحماية المتعلقة بالصحة فى قواعده فى أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا فى الوقت الذى أقر فيه باستمرار زيادة معدل الإصابات بين أفراده.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها قررت رفع المستوى الخاص بالحماية الصحية إلى ثاني أعلى مستوى والذي‭‭ ‬‬يشير إلى استمرار انتشار العدوى‭‭ ‬‬بين الأفراد. وأعلن البنتاجون عن 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورنا بين الجنود الأمريكيين اليوم الأربعاء ليصل العدد إلى 227.

وقال البريجادير جنرل بالقوات الجوية بول فريدريكس في مؤتمر صحفي "المنحنى ليس مستويا. ولهذا السبب ذهبنا إلى مستوى تشارلي اليوم (ثاني أعلى مستوى) والذي يتضمن فرض قيود على التجمعات الكبيرة ويشمل المزيد من التباعد الاجتماعي".