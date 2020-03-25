الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المرتكبة في نيجيريا والتشاد

أدانت الجزائر "بشدة" الاعتداءات التي ارتكبتها جماعة بوكوحرام الإرهابية في كل من نيجيريا و التشاد، وخلفت عددا من القتلى في صفوف الجنود بكلا البلدين.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف في تصريحات إعلامية منذ قليل: "إن هذه الاعتداءات الدامية الجديدة التي ترتكب في الوقت الذي يتجند فيه العالم أجمع ضد تهديد صحي عالمي لم يسبق تسجيله، تؤكد فراغ وعدم اتساق ولا وعي هذه الجماعة الإرهابية الخطيرة، التي تؤكد من خلال هذه الأفعال الإجرامية يأسها وفشلها المحتوم".



وعبّر الشريف عن تضامن بلاده مع الدولتين في حربهما ضد الإرهاب.