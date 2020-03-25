الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تضامن بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية مجدى حسن، لقيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بعزبة الصغير تحت رقم "2554"، بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إدارة القناطر الخيرية الاجتماعية، اعتبارا من 27 يناير 2020، وعلى الجمعية نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وموافة المديرية بصورة من العدد الذي تم فيه النشر.

وتضمن القرار ملخص القيد للجمعية والذى تضمن رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، على أن تعمل المؤسسة على تحقيق جميع أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء، وإقامة فصول لتحفيظ القرآن الكريم، وكفالة اليتيم، ومساعدة المرأة المعيلة، وإقامة دار حضانة، وتيسير الحج والعمرة، وشراء سيارة لخدمات الجمعية، وعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات لتوعية الشباب، وفتح فصول محو أمية.

ونص القرار أن يتكون مجلس الإدارة مكون من سبعة أمناء، ومدة المجلس 4 سنوات، على أن تبدأ السنة المالية من الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من كل عام، وحل المؤسسة وأيلولة أموالها وفقا للمادة 7 من لائحة النظام الأساسي إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، أنه فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد تم تعليق الأنشطة والعمل بمكاتب التاهيل وكافة أنشطة التأهيل الاجتماعى اعتبارا من اليوم وحتى 31 مارس 2020، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبدالحميدالهجان محافظ القليوبية.



التضامن الاجتماعي بالقليوبية