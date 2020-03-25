اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تضامن بالقليوبية

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:43 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة تضامن بالقليوبية وزارة التضامن الاجتماعى
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية مجدى حسن، لقيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بعزبة الصغير تحت رقم "2554"، بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إدارة القناطر الخيرية الاجتماعية، اعتبارا من 27 يناير 2020، وعلى الجمعية نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وموافة المديرية بصورة من العدد الذي تم فيه النشر.

 

وتضمن القرار ملخص القيد للجمعية والذى تضمن رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، على أن تعمل المؤسسة على تحقيق جميع أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء، وإقامة فصول لتحفيظ القرآن الكريم، وكفالة اليتيم، ومساعدة المرأة المعيلة، وإقامة دار حضانة، وتيسير الحج والعمرة، وشراء سيارة لخدمات الجمعية، وعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات لتوعية الشباب، وفتح فصول محو أمية.

 

ونص القرار أن يتكون مجلس الإدارة مكون من سبعة أمناء، ومدة المجلس 4 سنوات، على أن تبدأ السنة المالية من الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من كل عام، وحل المؤسسة وأيلولة أموالها وفقا للمادة 7 من لائحة النظام الأساسي إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

وأكد مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، أنه فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد تم تعليق الأنشطة والعمل بمكاتب التاهيل وكافة أنشطة التأهيل الاجتماعى اعتبارا من اليوم وحتى 31 مارس 2020، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبدالحميدالهجان محافظ القليوبية.

التضامن الاجتماعي بالقليوبية
التضامن الاجتماعي بالقليوبية
التضامن الاجتماعي بالقليوبية 2
التضامن الاجتماعي بالقليوبية 2

 


اخبار القليوبية

تضامن القليوبية

الجريدة الرسمية

لائحة النظام الأساسي للجمعيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم القليوبية: توفير 3 ملايين جنيه وشراء ماكينات لتطهير المدارس

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:00 ص

المحافظات تضرب بيد من حديد لمنع إقامة الأسواق العشوائية للحد من انتشار كورونا.. غلق 150منشآة تجارية فى الإسكندرية.. ووقف أسواق عشوائية بالقليوبية.. وحملات لفض أسواق الخضار والفاكهة بالمنيا والغربية والشرقية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:02 ص

حملة مكبرة بشبرا الخيمة والخانكة وغلق وتشميع 10 محال لمخالفة تعليمات الحظر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:23 م

جامعة بنها تطلق مبادرة لصناعة الكحول والجيل المعقم للمستشفيات بأسعار رمزية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة