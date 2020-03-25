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الجامعة الأمريكية: مد العمل بنظام الدراسة عن بعد حتى 16 إبريل المقبل

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:18 م
الجامعة الأمريكية: مد العمل بنظام الدراسة عن بعد حتى 16 إبريل المقبل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة
كتبت سارة علام

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أعرب فرانسيس ريتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن شكره لمجتمع الجامعة من طلاب وأساتذة وعاملين على عملهم الدؤوب بعد أسبوع من بدء تجربة الدراسة عن بعد بالجامعة، مؤكدًا إن الجامعة ستمدد تلك الفترة حتى الـ 16 من أبريل المقبل تماشيا مع قرارات الدولة المصرية وإجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا المستجد.

رئيس الجامعة قال في بيان له اليوم أرسله للطلاب وأعضاء المجتمع الجامعي: لا يزال هذا التحدى العالمى التاريخى بعيدًا عن الحل، وسوف تستغرق الجهود العالمية وقتًا أطول في لكي تكلل بالنجاح في النهاية مضيفا: نحن ملتزمون بالعودة ، في أقرب وقت ممكن وبمسئولية إلى كافة الأنشطة في الحرم الجامعي لأن هدفنا هو تمكين الطلاب من الاستفادة بالفصل الدراسي "ربيع 2020" بشكل كامل ومازالت الجامعة مخلصة لتحقيق هذا الغرض.

جدير بالذكر إن الجامعة الأمريكية عملت على تغيير موعد عطلة الربيع التي كان مقرر لها أبريل لتصبح في مارس مع تطبيق تجربة العمل عن بعد وذلك للوقاية من فيروس كوفيد كورونا المستجد.

 فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.  ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19

 


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