الجارديان: سيول تعلن عن هوية رجل أدار عصابة ابتزاز جنسى على "تليجرام"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشرطة فى كوريا الجنوبية تصدت لعصابة ابتزاز جنسية تعمل على تطبيق تليجرام واستهدفت عشرات النساء ، بما في ذلك الفتيات القاصرات ، وأثارت مطالب للسلطات بقمع العدد المتزايد من الجرائم الجنسية عبر الإنترنت.

واتخذت الشرطة يوم الأربعاء خطوة غير عادية لتسمية الرجل الذي يُزعم أنه يدير شبكة على الإنترنت لجذب ما لا يقل عن 58 امرأة و 16 فتاة إلى ما وصفته السلطات بـ "الاستعباد الافتراضي" بابتزازهم لإرسال صور جنسية مهينة ، وأحيانا ، صور جنسية عنيفة لأنفسهم.

ويواجه تشو جو-بن اتهامات بانتهاك قانون حماية الطفل وقانون الخصوصية وقانون الاعتداء الجنسي ، بالإضافة إلى الاعتداء والتهديد والإكراه ، بعد أن تم تحديده على أنه زعيم عصابة الابتزاز.

وأوضحت الصحيفة أن تشو جو البالغ من العمر 25 عامًا ، والذي يُزعم أنه استخدم لقب "baksa" أو "طبيب" باللغة الكورية ، متهم بتوزيع وبث مقاطع الفيديو في غرفة دردشة جماعية على خدمة الرسائل تليجرام.

ونشرت الشرطة ، التي أحالت القضية إلى المدعين العامين ، اسم تشو علانية بعد أن وقع خمسة ملايين كوري جنوبي على عرائض متعددة على موقع المكتب الرئاسي مطالبين السلطات بالكشف عن هويته.

قال تشو أثناء خروجه من مركز للشرطة في سيول يوم الأربعاء: "أعتذر لهؤلاء الذين تعرضوا للأذى بسببى" ، لكنه لم يرد عندما سئل من قبل الصحفيين عما إذا كان قد اعترف بالتهم. "شكرا لك على إنهاء حياة شيطان لم أستطع إيقافه."

جاء قرار الإفراج عن اسم تشو بعد أن شجب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الجرائم بأنها "قاسية" ، مضيفًا أن الغضب الشعبي "له ما يبرره".

ستحقق الشرطة أيضًا في المستخدمين الذين دفعوا ما يصل إلى 1.5 مليون وون (1200 دولار أمريكي) في مدفوعات العملة المشفرة لعرض الصور المسيئة التي يُزعم أن شو قد حملها.