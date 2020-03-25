اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 06:03 ص
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"الثروة الداجنة": الأسعار مستمرة فى الانخفاض بالأسواق

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 ص
"الثروة الداجنة": الأسعار مستمرة فى الانخفاض بالأسواق صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السيارات المخصصة لنقل الدواجن مستثناه من قرار حظر التجوال خلال فترة تطبيقه .

وأشار السيد في تصريحات لـاليوم السابع" إلى  أن  الدواجن لم يتم نقلها من المزارع الى المحلات التجارية الا ليلا فقط وبالتالي كان هناك تخوف لدى البعض بعدم  قدرة نقل الدواجن  من المزارع الى المحلات التجارية الا عن في الليل  ولكن تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق حظر التجول بدءأ من الساعة السابعة مساءا وحتى 6 صباحا .

وأكد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، أن الشعبة تشيد باجراءات الحكومة الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا في تلك الأوقات التي تمر على العالم .

وأضاف السيد، أن اسعار الدواجن تشهد انخفاضا خلال الايام القادمة وذلك بفضل انخفاض أسعار الكتاكيت لأكثر من 4 جنيهات ، بينما انخفض سعر الدواجن 4 جنيهات عن الاسبوع الماضى . 

والجدير بالذكر أن قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تضمنت بأنه اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 يحظر على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ، درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي ، كما قرر مدبولى جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة وحتى السادسة ، ويستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة بكافة أنواعها .

والجدير بالذكر أن الدكتور  عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أكد  على  ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

 و أوضح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

 

 


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