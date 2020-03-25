"التموين" تخاطب شركة تشغل النظام الإلكترونى لصرف السلع المدعمة حتى 7 مساء

كتب مدحت وهبة

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية شركة تكنولوجيا معلومات الطيران " أفيت" المسؤولة عن تشغيل النظام الإلكترونى لمنظومة صرف السلع التموينية بفتح "السيستم" الخاص بصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء وذلك بناء على قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين وخلال فترة حظر التجوال.



وكان وزير التموين قد قرر تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينى من المنافذ التموينية "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية"، اعتبارا من اليوم الأربعاء لتكون اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية، وخلال مدة الحظر كما تقوم الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين.