اليوم السابع
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التعليم تتيح لطلاب أولى وثانية ثانوى تدقيق بيان التابلت إلكترونيا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:44 م
التعليم تتيح لطلاب أولى وثانية ثانوى تدقيق بيان التابلت إلكترونيا التابلت ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تدقيق البيانات إلكترونيا، حيث أعلنت الوزارة عن رابط لتدقيق بيانات الطالب والتابلت والبريد الإلكترونى، ويمكن للطلاب تدقيق بياناتهم من خلال الرابط التالى" http://thaneduone.emis.gov.eg/"، فى إطار استعداد الوزارة للامتحانات التى تعقد إلكترونيا خلال الفترة المقبلة.
 
كانت المديريات التعليمية، حذرت طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين يدرسون من خلال التابلت، من بعض الأمور الفنية التى قد تتسبب فى تعطل الجهاز اللوحى وتحمل الطالب تكلفة إصلاحه على حسابه الخاص.
 
وناشدت المديريات التعليمية الطلاب عدم تحميل أى برامج مخالفة لما تم تحميله على التابلت من جانب وزارة التربية والتعليم منها منصة التعلم وبنك المعرفة ومنصة الامتحان، إضافة إلى عدم تحميل أى برامج الهاكر التى تؤدى إلى فقدان برنامج النوكس، مع عدم عمل root، للجهاز لأنه سوف يؤدى إلى عطب فى البوردة الخاصة بالجهاز مما قد يكلف الطالب بوردة جديدة على حسابه الخاص، كما حذرت التعليم طلابها من تحميل أى برامج تؤدى إلى خروج التابلت من المنظومة.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت تأجيل امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى التدريبية إلى 5 ابريل وسيتم عقد الامتحانات من المنزل خلال 10 ساعات، ولن يتم تصحيحها ولكن سيتم عرض الإجابات فى اليوم التالى للطلاب.
 
وأوضحت الوزارة، أن امتحانات آخر العام الدراسى للصفين الأول والثانى الثانوى ستتم الكترونيا من المنزل وسيتم تصحيحها واعلام الطلاب بنتائجهم الكترونيا داخل المنزل، كما أن طلاب الصف الأول الثانوى سيحصلون على شريحة الانترنت من منافذ المصرية للاتصالات الأسبوع المقبل، والطلاب المصريين بالخارج سيؤدون الامتحانات بنظام المشروع الالكترونى عبر المنصة التعليمية الجديدة، وطلاب الخدمات سيؤدون الامتحانات عبر التابلت، والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة سيؤدون الامتحانات بنظام المشروع  كباقى طلاب النقل.
 

التربية والتعليم

تدقيق بيانات الصفين الاول والثانى الثانوى

اخبا رمصر

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