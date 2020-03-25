البيت الأبيض ومجلس الشيوخ يتفقان على تقديم 2 تريليون دولار للمتضررين من كورونا

هند المغربي

أقر البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكى ، اليوم الأربعاء، اتفاقا بشأن خطة تحفيز، بقيمة تريليوني دولار، لدعم الاقتصاد الأمريكي وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وفق ماجاء بشبكة سكاي نيوز

ولا يزال يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب المصادقة على القانون، قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس: "أخيرا لدينا اتفاق"، لافتا إلى "مستوى الاستثمار (الكبير) في أمتنا في زمن الحرب".

وكانت حزمة الدعم تعثرت في مجلس الشيوخ، الاثنين. وقال الديمقراطيون إنها تقدم أقل القليل من المال للولايات والمستشفيات، وتخلو من قيود كافية على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.

وتوترت الأجواء في مجلس الشيوخ مع اتهام الجمهوريين الأعضاء الديمقراطيين بالإعاقة في خضم أزمة وطنية.

وقال السناتور الجمهوري جون ثون: "البلد يحترق وأنتم تريدونها ألعابا سياسية،" متهما الديمقراطيين "بالمماطلة".

وقال الديمقراطيون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين، وقال السناتور تشك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن نسخة معدلة قد تنال الموافقة.

وقال السناتور الديمقراطي ديك دربين: "خذوا نفسا عميقا. سنوافق على مشروع القانون هذا".

لكنهم أصروا على ضرورة أن تتضمن المزيد من مواد الإشراف الرقابي على صندوق قيمته 500 مليار دولار مخصص للشركات الكبيرة.

وأقر الكونجرس بالفعل تشريعات لتخفيف الوقع الاقتصادي للجائحة، التي أودت بحياة 674 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة، وأمرضت أكثر من 51 ألف شخص، مما حدا حكام ولايات لإصدار أوامر بلزوم نحو ثلث سكان البلاد منازلهم، بينما يواجه الملايين خطر فقد وظائفهم.