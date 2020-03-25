اليوم السابع
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البيت الأبيض: ترامب يشارك فى القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين غدا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:42 م
البيت الأبيض: ترامب يشارك فى القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين غدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، اليوم الاربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك فى القمة الاستثنائية الإفتراضية لقادة مجموعة العشرين G20، المقررة غدا، الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين كجزء من تنسيق الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيجتمع برؤساء ووزراء أغنى دول العالم، عبر الفيديو.

وتحتضن الرياض، غدًا ، أعمال قمة القادة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم ، وتتولّى السعودية حالياً رئاستها الدورية لمناقشة سبل "مكافحة جائحة كورونا والحدّ من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

وبالإضافة إلى قادة دول المجموعة سيشارك في القمة قادة كل من: إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا وممثلون عن كل من منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية".

كذلك "سيمثّل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا".

وكانت موسكو أعلنت الثلاثاء أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في هذه القمة الطارئة التي ستعقد عبر الإنترنت.

ويأتي انعقاد هذه القمة فيما تخطّى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2,6 مليار نسمة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، في حين بلغ عدد المصابين بالوباء حول العالم أكثر من 400 ألف نسمة توفي منهم أكثر من 18 ألف شخص.


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