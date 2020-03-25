اليوم السابع
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البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:36 ص
البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الاثنين، إن حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة ذات فائدة 15%، بلغت 10.2 مليارات جنيه خلال 3 أيام منذ بدء طرحها الأحد الماضي.
 
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة بيع الشهادات من خلال القنوات الإلكترونية أو مركز الاتصال الخاص بالبنك بلغت 80%، لافتًا إلى أنه يتم ربط الشهادات الجديدة ذات عائد 15%، عن طريق القنوات الإلكترونية، بحيث لو تقدم العميل بطلب إلى مركز الاتصال أو نموذج يتم استيفائه عند مكتب الاستقبال بأى فرع أو عن طريق تعليمات هاتفية لمسئول الحساب سيتم التعامل معها مركزيًا ولن يمكث العميل بالفرع مدة طويلة.
وقام بالشراء ما يزيد عن 52 ألف عميل منهم حوالي 1500 عميل جديد انضموا إلي أسرة عملاء البنك الأهلي المصري خلال الأيام الثلاث الأولي. 
 
وتم الاعتماد علي الأهلي نت والأهلي موبيل كقنوات اليكترونية للشراء بما يقارب 65%؜ من المشتريين للشهادة. 
 
وتم تلقي باقي الطلبات من عملائنا من خلال مركز الاتصال والزميلات والزملاء بالفروع من خلال آلية مستحدثة تعاملت بكفاءة مع توافد العملاء بأقل مشقة في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعًا. 
 
ونتوجه بالشكر والتقدير لعملائنا لتفهمهم طبيعة العمل في هذه الأوقات التي نسعي فيها لتقديم خدماتنا محافظين علي سلامتهم وصحتهم وكذلك علي صحة وسلامة العاملين بمصرفنا الذين أثبتوا مكررا مهارتهم وحرفيتهم وإبداعهم في استمرار البنك الأهلي المصري كمؤسسة مالية رائدة في تلبية متطلبات عملائنا ووطننا الغالي علي الرغم من أية تحديات.
 
جدير بالذكر أنه تم البدء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين وموظفى البنك الأهلى الأحد الماضى، مع طرح شهادات الادخار بنسبة فائدة 15%، وتشمل أن يكون عدد العملاء بالفرع لن تزيد عن 50% من سعة مقاعد الانتظار فى كل فرع، على أن ينتظر باقى العملاء فى طابور خارج الفرع مراعين المسافات بينهم.
 
وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
 
 
 
 

 


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