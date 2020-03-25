اليوم السابع
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الإنتاج الحربى توجه الشكر لإسعاد يونس وشريف مدكور لدعمهما الصناعة الوطنية

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:13 م
الإنتاج الحربى توجه الشكر لإسعاد يونس وشريف مدكور لدعمهما الصناعة الوطنية الإنتاج الحربى توجه الشكر لإسعاد يونس وشريف مدكور
كتب عبد اللطيف صبح

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تقدمت وزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بخالص الشكر والتقدير للإعلامية القديرة إسعاد يونس، والإعلامی شريف مدكور، ورئيس تحریر برنامج صاحبة السعادة أحمد فايق، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة dmc وكل العاملين ببرنامج صاحبة السعادة.

وأوضحت وزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى أن ذلك تقديرا لمجهودهم الوطنى لدعم الصناعة الوطنية ومنتجات الإنتاج الحربى المدنية من خلال تقديم حلقة خاصة لبرنامج صاحبة السعادة ضمن سلسلة حلقات "صنع فى مصر".

وكان الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، قد أكد أن الوزارة بدأت بالفعل في انتاج مواد مطهرة باستغلال الطاقات المتاحة بالوزارة وسيتم طرحها في منافذ البيع، وبسعر التكلفة، وذلك تماشيا مع جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وللقضاء على جشع المستغلين.
 
الإنتاج الحربى توجه الشكر لإسعاد يونس وشريف مدكور
الإنتاج الحربى توجه الشكر لإسعاد يونس وشريف مدكور
وكشف الدكتور العصار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المنتجات الجديدة من المطهرات متنوعة الأحجام، حيث هناك أحجام للأفراد وللأسر، وكذلك هناك أسطوانات للمنشآت الصغيرة، وصولا للعبوات ذات الأحجام المختلفة التي تناسب الجميع ، وكل ذلك تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، وسيتوفر في كافة معارض وزارة الإنتاج الحربى  والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
 
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن العمل على مواد التطهير والتعقيم للمؤسسات بدأ منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا، حيث كانت توجيهات القيادة السياسة، تتماشى مع منظومة العمل في الدولة بالكامل، وخاصة أن هناك تقارير أشارت لنقص المواد المطهرة، لذا كان القرار بضرورة التدخل الفوري، للوصول لمنتج يناسب المصريين وبأسعار تناسب الجميع.
 
وأشار "العصار"إلى أن  هناك  جهود كبيرة من الإنتاج الحربي للمساهمة في مساعي مكافحة فيروس "كوفيد-19" المعروف بإسم "كورونا"، وتم خلال 48 ساعة الماضية  إنشاء خط إنتاج لتصنيع الماسك (N95) المعتمد عالمياً والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية تبلغ (40 ألف ماسك/اليوم)، وجاري رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يومياً، لافتا إن سعر الكمامة سوف يطرح للجمهور بسعر التكلفة والمتراوح من 12 جنيها إلى 17 جنيها.

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