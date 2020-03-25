الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا تتجاوز 4000 والوفيات 36

رويترز

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149.

وذكرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع 4191 بينما زادت الوفيات بواقع 36 حالة وفاة.