اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 08:53 م
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الإسكندرية تلتزم بتطبيق الحظر وخلو الكورنيش من المارة

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:51 م
الإسكندرية تلتزم بتطبيق الحظر وخلو الكورنيش من المارة شارع كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، التزام كبير بتطبيق قرار الحظر فى مختلف الأحياء، حيث خلت الشوارع الرئيسية والكورنيش من المواطنين والمارة وسط تواجد شرطي وأمنى مكثف.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أنة سيتم تطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفق التعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، ووفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" على أن جميع الجهات المعنية من الأمن والشرطة ورؤساء الأحياء متواجدين فى الشارع اعتبارا من الساعة 4 ونصف عصرا، وتم التطبيق بكل حزم على  المحلات بالكامل فى تمام الساعة 7 مساء، مع السماح لسيارات الأغذية والأدوية بالمرور والفئات التى تم استثنائها من الحظر وفق تعليمات رئيس الوزراء.

وحول الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الإسكندرية لمواجهه انتشار الفيروس، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم اتخاذ عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، تكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق بعد الساعة 7 مساء، مع مواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم و محلات الألعاب الإلكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع السواق العشوائية الأسبوعية مشددا على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالإحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميداني و المتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

 

التزام الاسكندرية بتنفيذ الحظر
 
 
الشوارع الجانبية للكورنيش
 
 
كورنيش الاسكندرية

 


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حظر الاسواق

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