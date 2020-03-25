الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى فى تطبيق الحظر.. والالتزام 100%

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بجولات ميدانية مكبرة، بمنطقتى محطة الرمل والمنشية بنطاق حى وسط، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر الانتقال للمواطنين أو التحرك على جميع الطرق، والذي تم تنفيذه بدءا من اليوم الأربعاء من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مؤكدا أن نسبة الالتزام كانت 100%، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بمحافظة الإسكندرية لتلقى شكاوى مخالفات تطبيق الالتزام بالحظر، موضحا أن تلك القرارات تأتى حرصا على مصلحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع المحافظ مع الجهات المعنية تنفيذ قرار غلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" والتى تم غلقها ابتداءً من اليوم من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار 24 ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات حظر الانتقال وغلق المحال، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف تلك القرارات، مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

حضر تلك الجولات، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدى الحشاش، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والجهات التنفيذية المعنية.