اليوم السابع
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الأوقاف: تأجيل امتحانات مراكز الثقافة الإسلامية إلى ما بعد شهر رمضان

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:46 م
الأوقاف: تأجيل امتحانات مراكز الثقافة الإسلامية إلى ما بعد شهر رمضان وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تأجيل جميع الامتحانات بمراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظى القرآن الكريم، ومراكز التدريب التابعة لوزارة الأوقاف إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

ونبهت الوزارة حسب بيان لها، على جميع المديريات تنفيذ ذلك، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

وأعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق خلال أيام برنامج التدريب عن بعد، ويشمل عدة دورات تدريبية تضم كل دورة خمسين إمامًا ومفتشًا، فى إطار برنامج الدورات المتخصصة.

ونبهت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بلائحة العمل بالمسجد، وبخاصة إمامة الصلاة في الفرائض المقرر على الإمام حضورها.

وقال وزير الأوقاف:"فى ضوء حرص الوزارة على الإسهام الجاد فى الإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وتابع وزير الأوقاف:"إضافة إلى ندوة علمية مشتركة تذاع على الهواء مباشرة من ماسبيرو عن الدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة، وعدم إقامة أية فعاليات جماهيرية أو احتفالية.


كورونا

الغاء ايفاد الدعاه

غلق المساجد

شهر رمضان

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