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الأربعاء، 25 مارس 2020 04:18 م
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الأم ذهبت لايقاظ توأمها فاكتشفت وفاتهما فى الغربية.. والنيابة تأمر بتشريح الجثتين

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:40 م
الأم ذهبت لايقاظ توأمها فاكتشفت وفاتهما فى الغربية.. والنيابة تأمر بتشريح الجثتين جثه - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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أمرت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، بندب الطب الشرعي لتشريح جثامين شقيقين توأم توفيا أثناء نومهما فى ظروف غامضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد احمد برج مأمور مركز السنطة، بورود إشارة لشرطة النجدة، بوفاة  شقيقين توأم يبلغان من العمر 22عاما، داخل منزلهما.

انتقل المقدم احمد الصباحي وكيل فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، وبسؤال والدتهما، قررت قيامها بتناول وجبة العشاء، مع نجليها، وخلدوا للنوم، وفى الصباح ذهبت لغرفتهما لإيقاظهما واكتشفت وفاتهما.

 وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنشاوى بطنطا، وقررت النيابة تشريحهما لبيان سبب الوفاة.

 

 

 


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