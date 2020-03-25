الأمير تشارلز فى قبضة كورونا.. اعرف التفاصيل

كشف مكتب الأمير تشارلز، الأبن الأكبر والوريث للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن تطورات حالته صحية، مؤكدا فى بيانا رسميا له إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.

⁃ وصل فيروس covid 19 إلى القصر الملكى فى بريطانيا

⁃ مكتب الأمير تشارلز أعلن إصابة وريث العرش البريطانى بفيروس كورونا المستجد

⁃ خضع للاختبار وجاءت نتيجته إيجابية

⁃ كان يعانى من أعراض خفيفة ويعمل فى منزله كالمعتاد خلال الفترة الماضية

⁃ زوجته كاميلا كورنوال خضعت أيضا للفحص وجاءت نتيجتها سلبية

⁃ الأمير وزوجته يخضعان للحجر الذاتى فى منزلهما بإسكتلندا

⁃ وكان آخر لقاء جمعه بأمه الملكة إليزابيث فى التاسع من مارس الماضى

⁃ بريطانيا سجلت حتى الآن أكثر من 8000 إصابة وما يزيد عن 400 وفاة