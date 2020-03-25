اليوم السابع
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الأمير تشارلز فى قبضة كورونا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:31 م
الأمير تشارلز فى قبضة كورونا.. اعرف التفاصيل الأمير تشارلز

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كشف مكتب الأمير تشارلز، الأبن الأكبر والوريث للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، عن تطورات حالته صحية، مؤكدا فى بيانا رسميا له إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.

 

 

              وصل فيروس covid 19 إلى القصر الملكى فى بريطانيا

              مكتب الأمير تشارلز أعلن إصابة وريث العرش البريطانى بفيروس كورونا المستجد

              خضع للاختبار وجاءت نتيجته إيجابية

              كان يعانى من أعراض خفيفة ويعمل فى منزله كالمعتاد خلال الفترة الماضية

              زوجته كاميلا كورنوال خضعت أيضا للفحص وجاءت نتيجتها سلبية

              الأمير وزوجته يخضعان للحجر الذاتى فى منزلهما بإسكتلندا

              وكان آخر لقاء جمعه بأمه الملكة إليزابيث فى التاسع من مارس الماضى

              بريطانيا سجلت حتى الآن أكثر من 8000 إصابة وما يزيد عن 400 وفاة


فيروس كورونا

الأمير تشارلز

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

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