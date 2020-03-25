الأسهم الأوروبية تقفز بفضل التحفيز

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء في أعقاب صعود قوي في الجلسة السابقة مع مراهنة المستثمرين على أن إجراءات تحفيز غير مسبوقة ستخفف من المعاناة الاقتصادية للشركات والأسر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2.1% وقاد المكاسب قطاعات الطاقة والصناعة التعدين والشركات المالية لليوم الثاني على التوالي.

وتعافى المؤشر الأوروبي من خسائر تكبدها منذ منتصف مارس بفضل التحفيز المالي والنقدي غير المسبوق من أوروبا والولايات المتحدة. واليوم الأربعاء، اتفق مسؤولون أمريكيون على حزمة تحفيز ضخمة بقيمة تريليوني دولار.

ورغم ذلك تظل البورصة الأوروبية منخفضة أكثر من 25% من مستواها القياسي الشهر الماضي في أكبر موجة نزول منذ الأزمة المالية، فيما يلوح في الأفق ركود عالمي مع انهيار أنشطة الأعمال في مارس.

وارتفع سهم شركة تيسين كروب الألمانية 12.6% بعدما أعلنت عن خفض ثلاثة آلاف وظيفة في وحدة الصلب بحلول عام 2026 وأنه لن يكون هناك استغناءات قسرية حتى 31 مارس آذار 2026 في إطار اتفاق أجور مع نقابة عمال التعدين القوية.