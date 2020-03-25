اليوم السابع
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الأزهر يدين الهجومين الإرهابيين فى تشاد ونيجيريا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:34 م
الأزهر يدين الهجومين الإرهابيين فى تشاد ونيجيريا الإمام الأكبر
كتب محمد تهامى زكى

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أدان الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف عسكريين فى جزيرة "بوما" فى تشاد والذى أسفر عن مقتل 92 جنديًا وإصابة قرابة الخمسين، كما أدان الهجوم الذى استهدف حافلات نقل للجيش شمال شرقى نيجيريا وأسفر عن مقتل عشرات الجنود وإصابة آخرين.

 

وأكد الحساب الرسمى للأزهر عبر تويتر، أن هذه العمليات الإرهابية لن تزيد شعوب العالم إلا إصرارا على مواجهة هذا الإرهاب والقضاء عليه واجتثاثه من جذوره معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وعن صادق تمنياته بالشفاء العاجل لكافة المصابين وتضامنه الكامل مع جهود حكومتى تشاد ونيجيريا فى مكافحة الإرهاب والتطرف.

 

الأزهر
الأزهر

وكان الرئيس التشادى إدريس ديبى، قال إن 92 جنديا قتلوا و47 أصيبوا فى هجوم نفذه متشددو جماعة بوكو حرام، وهو أكبر عدد يسقط فى هجوم يستهدف الجيش. وقع الهجوم يوم الاثنين فى جزيرة بوما بمنطقة بحيرة تشاد بغرب البلاد حيث تقاتل قوات من تشاد ونيجيريا والنيجر إرهابيين منذ أعوام.

 

وقال ديبى أثناء تفقده موقع الهجوم فى ساعة متأخرة أمس الثلاثاء "شاركت فى الكثير من العمليات...لكن لم يسبق فى تاريخنا أن فقدنا كل هذا العدد من الرجال دفعة واحدة".

 

وعرض التلفزيون الرسمى مقطعا للرئيس، الذى يحكم تشاد منذ 1990 ونجا من عدة محاولات تمرد وانقلاب، وهو يسير بين حطام سيارات محترقة.

 

وقتلت جماعة بوكو حرام، التى ظهرت فى شمال شرق نيجيريا فى 2009، أكثر من 30 ألف شخص وأجبرت نحو مليونين على النزوح من منازلهم.

 

وفى مالى وبوركينا فاسو وغرب النيجر عزز متشددون على صلة بتنظيمى القاعدة وداعش وجودهم وقتلوا مئات من الجنود فى الشهور الستة الماضية.

 

 


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الجماعات الارهابية

جزيرة بوما

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