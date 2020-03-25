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الأردن يعلن ضبط وحجز 120 سيارة خالفت أوامر حظر التنقل

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:55 م
الأردن يعلن ضبط وحجز 120 سيارة خالفت أوامر حظر التنقل رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز
كتب: أحمد جمعة

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قال المتحدث الاعلامي باسم مديرية الأمن العام فى الأردن إن كافة الدوريات ونقاط الغلق ضبطت وحجزت منذ الصباح 120 سيارة لم يلتزم سائقوها بالأوامر الصادرة بمنع استخدامها وعدم التحرك وسيتم حجزها في الساحات المخصصة بذلك.


ودعت مديرية الأمن العام في الأردن المواطنين إلى عدم استخدام مركباتهم تحت أى ظرف كان والالتزام بكل ما صدر من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص ولن يتم التهاون مع كل من يخالف التعليمات.

 

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة ستسمح للناس بالسير على الأقدام لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من عشرة ملايين نسمة وسط حظر تجول صارم لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

وتم فرض حظر التجول يوم السبت الماضى بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه الجيش وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية، وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار الفيروس بسرعة.

 

وأغلقت المتاجر والمخابز وحتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد وحذر من أن أى شخص يغادر منازله سيواجه السجن لمدة عام.

 

وقال الرزاز، إن السلطات ستسمح للناس ابتداء من اليوم الأربعاء بمغادرة منازلهم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء للذهاب سيرا على الأقدام إلى المتاجر الصغيرة والبقالة والمخابز والصيدليات.


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