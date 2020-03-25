"الأتراك فى ضنك".. طفل تركى يسرق علبة حليب لسد جوعه

كتب- هاشم الفخراني

دفعت موجة غلاء الأسعار التي تشهدها تركيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية مع ارتفاع أسعار الليرة التركية أمام الدولار إلى تراجع الوضع المعيشي للأتراك بل أصبحوا يعيشون في حالة من الضنك ، لدرجة عدم قدرتهم على شراء السلع الغذائية الأساسية .

واثار مقطع فيديو تم نشره على منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك جدلا كبيرا في تركيا ، حيث أظهر طفلاً وهو يأخذ علبة حليب من على الرف في احدى السوبر ماركت ويفتحها ثم شرب منها ، في مشهد مؤثر لم تنتبه اليه الحكومة التركية ولو للحظات .

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة القت القبض على الطفل من قبل قوات الشرطة بعد انتشار الفيديو بصورة واسعة ، اذ تبين أن الحادث وقع في مدينة أديامان.

كان هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن هناك 4 أسباب دفعت الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى عدم التركيز على مشكلات شعبه، ويترك الأتراك يعانون ويلات الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع فى أنقرة التى تشهدها الآن، مشيرًا إلى أن أول تلك الأسباب هى أطماع أردوغان الاستعمارية، وثانيها محاولات أردوغان الفاشلة للالتحاق بالاتحاد الأوروبى طوال السنوات الماضية جعلته يلجأ إلى كل الأساليب والطرق غير الشرعية مثل فرض الاحتلال على الأراضى السورية.

وأضاف الباحث الحقوقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ثالث تلك الأسباب هى انشغال الرئيس التركى بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدون أى غطاء أو ضمانات، موضحًا أن رابع تلك الأسباب هو تورط أردوغان فى دعم ميليشيات إرهابية فى سوريا وليبيا.