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اضبط مخالفة.. تكدس المواطنين أمام البنوك لصرف المرتبات بالغربية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:11 م
اضبط مخالفة.. تكدس المواطنين أمام البنوك لصرف المرتبات بالغربية زحام المواطنين أمام ماكينات الصرف بالغربية
مصطفى عادل

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تشهد محافظة الغربية، تكدس المئات من المواطنين أمام البنوك المختلفة وماكينات الصرف الآلى لصرف المرتبات والمعاشات، الأمر تم التحذير منه لمنع انتشار فيروس كورونا. وفى مدينة كفر الزيات خالف مئات المواطنين والموظفين القرارات وتكدسوا أمام ماكينات الصرف الآلى وأمام البنوك لصرف المرتبات والمعاشات.

وتكالب المواطنون على صرف مرتباتهم من الماكينات، وتكدسوا لإنهاء أعمالهم بالبنوك قبل الواحدة والنصف ظهرا، خاصة مع تعديل مواعيد العمل الجديدة بالبنوك وإغلاقها في هذا التوقيت، الأمر الذى أثار استياء الأهالى.

وطالب الأهالى أمن البنوك بتنظيم الصفوف ومنع التكدس والتباعد بين الواقفين أمام الماكينات، على أن يلتزم كل منهم بدوره.

من ناحيه أخرى، شهدت شركة مصر للغزل والنسيج تكدس مئات العمال أمام شبابيك صرف المرتبات، لصرف المستحقات، بعد قرار تعطيل العمل داخل الشركة حتى نهاية الشهر أو لحين إشعار آخر بعد ظهور حالتى اشتباه بفيروس كورونا، رغم مطالب مجلس إدارة الشركة عمال الشركة باتباع القواعد الصحية وعدم التزاحم حرصا على الصحة والسلامة لجميع أبناء الشركة.

كانت شركة مصر للغزل والنسيج، قد بدأت أمس الثلاثاء فى صرف أجور عمال الشركة وعددهم 14 ألف عامل، بعد قرار مجلس إدارة الشركة بإيقاف العمل بالمصانع الذى بدأ الاثنين ومنح العمال إجازة حتى نهاية الشهر الجارى أو لحين إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ظهور حالتين يشتبه فى إصابتهم بالكورونا.

وحددت شركة مصر للغزل والنسيج، أمس الثلاثاء، لصرف مرتبات عمال اليومية ومصنع الملابس، والأربعاء لصرف مرتبات قطاع الغزل، والخميس 26 مارس لصرف مرتبات باقى قطاعات وأقسام الشركة، على أن يكون الصرف بداية من الساعة العاشرة صباحا وذلك عن طريق الأكشاك.

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