اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية شنبارة الأسبوعى بالزقازيق

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:45 ص
اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية شنبارة الأسبوعى بالزقازيق اقامة سوق قرية شنبارة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت قرية شنبارة التابعة لمركز الزقازيق، السوق الأسبوعى لها ، وحيث افترش الباعة الجائلين، الخضراوات و المستلزمات المنزلية ، كالمعتاد يوم الأربعاء كل أسبوع، واكتظ بالمواطنين حول الباعة لشراء الخضروات، متحدين القرارات الحكومية بمنع التجمعات للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس الكورنا .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قد قال أنه تم فض 296 سوقا أسبوعيا على مستوى المحافظة خلال 8 أيام الماضية، أبرزها سوق المواشى وسوق الاثنين بمينا القمح وسوق الثلاثاء بالزقازيق ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

أوضح المحافظ لـ " اليوم السابع " ، أنه تم فض " 53 سوق بمركز الزقازيق ، 15 حى أول ، 5 حى ثانى ، 12 مشتول السوق ،ههيا 17 ، الإبراهيمية 8 ، ديرب نجم 36 ، كفر صقر 11 ، أولاد صقر 6 ، الحسينية 12 ، أبو حماد 16 ،فاقوس 15 ، أبو كبير 23 ، و سوف فى كلا من صان الحجر و منشاة أبو عمر و القنايات " .

وقال "غراب" ، أنه سمح لرؤساء المدن بوجود فرش متفرق لباعة الخضروات ، لتوفير احتياجات المواطنين ولكن دون التجمع فى سويقة منعا للانتشار الفيروسات .

ودعا المجتمع المدنى والشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقرى بخطورة المرض وبطرق التطهير والالتزام بالتعليمات ، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا و الحد من إنتشاره ، مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية والوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قراراً بمنع تنظيم و أقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

 

IMG-20200325-WA0004
إقامة سوق قرية شنبارة

IMG-20200325-WA0005

اقامة سوق قرية شنبارة

الشرقية

اخبار الشرقية

فيروس كورونا

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اقامة اسواق مخالفة

قرية شنبارة

سوق قرية شنبارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور ..فض سوق الثلاثاء وتحرير 55 محضر مخالفة وتعقيم منطقة أثار البهنسا بالمنيا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:18 م

فض سوق الثلاثاء بقرية الدير فسى طوخ بالقليوة لمواجهة فيروس كورونا (صور)

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:01 م

صور.. فض سوق الروضة بملوى والحبشى بالمنيا لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:49 ص

صور.. فض سوق الثلاثاء أكبر أسواق المواشى فى الشرقية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:07 ص

أسواق رياض ومركز أبنوب ومنفلوط وديروط بأسيوط تخالف قرارات فض الأسواق..صور

الإثنين، 23 مارس 2020 05:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة