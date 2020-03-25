اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية شنبارة الأسبوعى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أقامت قرية شنبارة التابعة لمركز الزقازيق، السوق الأسبوعى لها ، وحيث افترش الباعة الجائلين، الخضراوات و المستلزمات المنزلية ، كالمعتاد يوم الأربعاء كل أسبوع، واكتظ بالمواطنين حول الباعة لشراء الخضروات، متحدين القرارات الحكومية بمنع التجمعات للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس الكورنا .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قد قال أنه تم فض 296 سوقا أسبوعيا على مستوى المحافظة خلال 8 أيام الماضية، أبرزها سوق المواشى وسوق الاثنين بمينا القمح وسوق الثلاثاء بالزقازيق ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

أوضح المحافظ لـ " اليوم السابع " ، أنه تم فض " 53 سوق بمركز الزقازيق ، 15 حى أول ، 5 حى ثانى ، 12 مشتول السوق ،ههيا 17 ، الإبراهيمية 8 ، ديرب نجم 36 ، كفر صقر 11 ، أولاد صقر 6 ، الحسينية 12 ، أبو حماد 16 ،فاقوس 15 ، أبو كبير 23 ، و سوف فى كلا من صان الحجر و منشاة أبو عمر و القنايات " .

وقال "غراب" ، أنه سمح لرؤساء المدن بوجود فرش متفرق لباعة الخضروات ، لتوفير احتياجات المواطنين ولكن دون التجمع فى سويقة منعا للانتشار الفيروسات .

ودعا المجتمع المدنى والشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقرى بخطورة المرض وبطرق التطهير والالتزام بالتعليمات ، مؤكد محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا و الحد من إنتشاره ، مشيرا إلى أن الحكومة إتخدت عدداً من الإجراءات الإحترازية والوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا و ذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من إنتشار العدوى.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، قراراً بمنع تنظيم و أقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

إقامة سوق قرية شنبارة

اقامة سوق قرية شنبارة