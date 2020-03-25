اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. إزدحام أمام ماكينات الصرف الآلى بشبرا الخيمة رغم التحذيرات

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:50 م
اضبط مخالفة.. إزدحام أمام ماكينات الصرف الآلى بشبرا الخيمة رغم التحذيرات زحام المواطنين على ماكينات الصرف بمنطقة عرابى بشبرا الخيمة
القليوبية - نيفين طه

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شهدت ماكينات الصرف الآلى بمنطقة عرابى بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إزدحاما ملحوظا أمامها، بجانب وجود تزاحم لعدد من الفتيات والسيدات رغم التحذيرات الشديدة من عدم الأختلاط والأزدحام حرصا على سلامتهم.

وقالت إحدى السيدات أنها منتظرة منذ ساعات من أجل صرف مرتبها الشهرى لكى تشترى متطلبات أسرتها.

فيما اتخذت محافظة القليوبية ، عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع ، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

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زحام المواطنين على ماكينات الصرف بمنطقة عرابى بشبرا الخيمة

 

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زحام المواطنين على ماكينات الصرف بمنطقة عرابى بشبرا الخيمة

 

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زحام المواطنين على ماكينات الصرف بمنطقة عرابى بشبرا الخيمة

 

 


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