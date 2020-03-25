"استطلاعات الرأى بمعلومات الوزراء" تعلن تأجيل المؤتمر الثالث للرأى العام

كتبت هند مختار

أعلن مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصرى إنه بناءاً على الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع والناجمة عن انتشار فيرس COVID-19، تأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث حول الرأي العام تحت عنوان: "استطلاعات الرأي لمستقبل أفضل" الذي كان مقرر انعقاده في القاهرة يومى 16، 17 يونيو 2020 إلى تاريخ لاحق.

وكان رئيس الوزراء قد أكد استمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، كما تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم، دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقاً.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أنه لا تسري المواعيد المقررة بالقرارات السابقة الخاصة بتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.