ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى بولندا إلى 14 حالة وإصابة 1031

أعلنت السلطات المعنية فى دولة بولندا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 14 حالة، وفيما تم تسجيل عدد من الإصابات وصل إلى 1031 حالة.

وقررت السلطات المعنية فى دولة بولندا، الأمس الثلاثاء، فرض الحجر الشامل على مواطنيها وتمنع التنقل إلا في حالات الضرورة، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا. وأطلقت بولندا تطبيقًا للهواتف الذكية لمرضى كورونا، والذى صمم خصيصا لإثبات بقاء هؤلاء المرضى فى الحجر الصحى عن طريق إرسال صور شخصية "سيلفى" منتظمة. وفيما كان زحاما شديدا على الحدود بين ألمانيا وبولندا حيث تكدست مئات الشاحنات على الحدود فى حالة شلل تام بسبب تفشى فيروس كورونا، جاء ذلك بعد أن أغلقت بولندا حدودها. قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن جميع المدارس ستغلق أبوابها اعتبارا من يوم الاثنين الماضى للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكدت بولندا 26 حالة إصابة بالفيروس لكنه لم يسفر عن وفيات هناك.