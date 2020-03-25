اليوم السابع
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى صفوف الجيش الإسرائيلي لـ28 حالة

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:14 ص
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى صفوف الجيش الإسرائيلي لـ28 حالة الجيش الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل ارتفاع عدد الوفيات إلى 5 حالات إثر فيروس كورونا المميت، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية المصابة إلى 2030 حالة .

وأشارت صحيفة " معاريف" الإسرائيلي إلى ارتفاع الحالات "الخطيرة" المصابة بالفيروس إلى 37 حالة و54 متوسطة، فيما تأكد إصابة 28 جندياً من جيش الاحتلال، بعدما كانوا 20 حالة بداية الأسبوع الجاري.

وصادقت حكومة الاحتلال فجر اليوم، على تقييدات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تدخل هذه القيود عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتشمل التقييدات منع الإسرائيليين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، مع السماح لهم بالتجوال لفترة قصيرة على بعد 100 متر من منازلهم، وتقليص خطوط المواصلات العامة وحركة القطارات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن سلاحي الجو الأمريكي والإسرائيلي سيجريان تدريبات مشتركة غداً الخميس، رغم انتشار فيروس كورونا المميت في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن انشار الفيروس سيؤثر على شكل التدريبات بين الجيشين حيث لن تهبط المقاتلات في إسرائيل على الإطلاق طوال التدريب، لكونه سيقتصر فقط على  التدريب على التزود بالوقود، والهجوم الجوي في الهواء فقط ويعتبر ذلك واحدا من التغييرات التي تمر بعادات التدريب الشائعة بسبب كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب سيتضمن تشكيلات من مقاتلات  F-35 ، مع مقاتلات الشبح الإسرائيلية، والتدريب على تكتيكات عسكرية و تطبيق هجوم مشترك بين المقاتلات.


كورونا

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

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