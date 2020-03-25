اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 03:56 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ 2170 حالة

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:24 م
ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل لـ 2170 حالة مصابون بكورونا
غزة (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة الإسرئيلية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2170 حالة، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ، أن السلطات الإسرائيلية طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان ، فيما أغلقت المدارس والعديد من الشركات مما أدى إلى تسريح أكثر من خمسمائة ألف عامل وموظف حتى الآن.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء، وأن مفتشي البلديات سيقومون اعتبارا من اليوم بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية .

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5 وفيات، بعد تسجيل حالتى وفاة جديدتين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 2030 منهم 37 بحالة حرجة.

كما  حكومة الاحتلال الإسرائيلى قد صادقت اليوم، على مجموعة من القيود الجديدة على الحركة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل،2030، وأن المصابين بينهم 29 في حالة خطيرة، وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان أعلن، الاثنين الماضى، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريباً فرض حظر التجول في تل أبيب بعد تفشى فيروس كورونا الجديد.

وأضاف إردان فى تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني في إسرائيل قائلا: لقد أكدنا سابقنا أن وصول الحالة الـ1000 سيتبعه قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية ".

وتعتزم إسرائيل تمديد التوقيت الشتوى لمدة شهر على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بإسرائيل، وقال وزير الصحة الإسرائيلى يعقوب ليتسمان مساء الأحد، إن الحكومة الاسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، موضحاً خلال مقابلة مع القناة الثانية أن وزير الداخلية ارييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يصيب مليون إسرائيلى، وقال نتنياهو -خلال محادثة هاتفية جماعية أجراها مع مجلس الوزراء- إن إسرائيل قد تسجل إصابات بفيروس كورونا تصل إلى 10 آلاف حالة بحلول الأسبوع المقبل وفقًا لتقديرات وزارة الصحة.


كورونا

اسرائيل

فيروس كورونا

الصحه الاسرائيليه

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