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ارتفاع ضحايا كورونا فى الجزائر إلى 21 وفاة وإصابة 302 حالة

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:19 م
ارتفاع ضحايا كورونا فى الجزائر إلى 21 وفاة وإصابة 302 حالة كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 302 حالة فى البلاد.

ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية، أكد جمال فورار، الناطق الرسمى للجنة متابعة ورصد وباء كورونا، عن تسجيل 38 حالة جديدة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا، كما تم تسجيل وفاتين جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة.

وأوضح أن حالة الوفاة الأولى لامرأة من قسنطينة تبلغ من العمر 58 سنة، أما حالة الوفاة الثانية، فتتعلق برجل يبلغ من العمر  42 سنة من تيبازة، ورار، مشيرا إلى أن 24 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وغادرت المستشفيات.

من ناحية أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هذا هو وقت التضامن العالمى لمواجهة تهديد كورونا، وعلى العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة الفيروس القاتل.

ومن جانب أخر، عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن تضامنه مع الأمير تشارلز أمير ويلز، والعائلة المالكة البريطانية، بعد إعلان إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد القاتل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر،:" أفكاري وأطيب تمنياتي مع الأمير تشارلز والعائلة الملكية،  يمكن لفيروس كورونا أن يؤثر على أى منا ويجب أن نبقى أقوياء معًا في مكافحته، كوفيد19".

وأصدر مكتب الأمير تشارلز، الابن الأكبر والوريث للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بيانا بتوضيح حالته الصحية بعد الإعلان رسميا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة.

وقال كلارنس هاوس في بيان رسمي له إن الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عامًا وزوجته كاميلا – التي ثبت عدم إصابتها يعزلان حاليًا في قلعة باسكتلندا، مؤكدا أن الأمير كان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد. وتابع :"ووفقا للاستشارات الطبية والحكومية أصبح الأمير والدوقة الآن في عزلة ذاتية في المنزل في اسكتلندا.. ولا يمكن التأكد من مصدر إصابة الامير بسبب العدد الكبير من اللقاءات التي قام بها في دوره العام خلال الأسابيع الأخيرة."

 

 

 

 


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