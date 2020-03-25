ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى تركيا إلى 44 حالة وفاة و1872 إصابة

كتب محمد تهامى زكى

ذكرت وسائل إعلام محلية تركية، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، إلى 44 حالة وفاة، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، نهاية الثلاثاء.

وأوضح فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركى، إن أحد المتوفين بالفيروس المستجد، كان مريضًا بالانسداد الرئوى المزمن، بالإضافة إلى ستة مسنين آخرين.

وكشف قوجة، إلى أن الصحة التركية سجلت 343 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 1872 حالة.

وقال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن وزارة الداخلية التركية أعلنت أنه يجري اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد 316 حسابًا قالت إنها تنشر محتوى يخص فيروس كورونا المستجد على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار - حسب ادعاءاتها-، وقالت وزارة الداخلية في بيانها، إن تلك الحسابات شاركت ملفات فيديو وصوت بشأن انتشار الفيروس المستجد في تركيا، مؤكدة أنها ستواصل محاربة كل تلك الحسابات التي تهدف إلى إثارة الفزع في تركيا، في الوقت الذى تؤكد فيه المعارضة التركية أن أردوغان يسعى لحبس أي شخص يتحدث عن الحقيقة بشأن الأعداد التي أصيبت بفيروس كورونا في تركيا.

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أعلن أن 9 أشخاص آخرين توفوا أمس، وأصيب 289 شخصًا بفيروس كورونا (Covid-19)، ليصل إجمالي عدد المتوفين بسبب الفيروس إلى 30 حالة، وعدد المصابين 1236 في ظل شكوك محلية تجاه هذه الأرقام.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو، تحدث للصحفيين الذين استضافهم بمنزله بمدينة قونيا عن أسباب انفصاله عن حزب العدالة والتنمية وتأسيس حزب جديد، حيث استرجع داوود أوغلو ذكريات الأيام الأخيرة له في حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه في الفترة التي كان يحارب فيها الإرهاب بتركيا قام مرشح إسطنبول السابق عن حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم بإنشاء مقر له بأنقرة وجمع توقيعات ضده.