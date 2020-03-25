اليوم السابع
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ارتفاع سعر برميل النفط العمانى 1.55 دولار ليسجل 29.44 دولار للبرميل

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:55 م
ارتفاع سعر برميل النفط العمانى 1.55 دولار ليسجل 29.44 دولار للبرميل نفط
كتبت - مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مايو القادم اليوم 29.44 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 27.89 دولار، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر ابريل المقبل بلغ دولارًا  و61 سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار 10 دولارات و28سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الجاري.
 
وفقدت أسعار النفط خلال شهر مارس 2020، قرابة 50% من قيمتها، وذلك فى أعقاب فشل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة، وفى مقدمتهم روسيا، أو ما يعرف بـ"أوبك بلس"، فى التوصل لتسوية بشأن خفض معدلات الإنتاج العالمى للنفط، والذى يتم بموجبه خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل حتى نهاية هذا الشهر، الأمر الذى يدفع للتساؤل حول تأثير هذا التراجع فى الأسعار على اقتصاد دول الخليج.
 
ارتفعت أسعار النفط نحو4% أمس الثلاثاء على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.05 دولار للبرميل ما يعادل 3.9% إلى 28.08 دولار للبرميل بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار ما يوازى 5.1% إلى 24.56 دولار.
 
فيما قالت دائرة شئون النفط في حكومة دبي، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو بخصم دولار للبرميل.
 
يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يونيو في نهاية أبريل لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يونيو.

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