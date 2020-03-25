ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا لـ 709 حالات

كيب تاون (أ ش أ)

قال وزير الصحة الجنوب أفريقى زويلى مخيزى، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قفزت مرة أخرى إلى 709 حالات، وأشار مخيزي، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى عدد من الحالات التي تثير القلق في مقاطعة فري ستيت بين الحاضرين في تجمع كنسي حيث تم الإبلاغ عن خمس حالات، جميعها كانت لأشخاص سافروا إلى الخارج مؤخرًا.

وعلقت جنوب إفريقيا الرحلات الجوية الداخلية حتى الـ 16 من أبريل، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا قد أعلن حالة كوارث ونفذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

وتأكدت إصابة 85 شخصا بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء، ارتفاعا 23 إصابة عن اليوم السابق، ومن بين المصابين 8 حالات عدوى محلية حسبما أعلنت وزارة الصحة وبينها طفل عمره عامان .

وقالت شركة ترانزنت المشغلة للموانئ في جنوب أفريقيا، إن المصاب المشتبه به أحد أفراد طاقم سفينة الشحن وذهب في رحلة جوية برفقة فرد آخر في الطاقم وستة من ركاب السفينة السياحية .

وأضافت أن الركاب الستة الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي ترفع علم إيطاليا لم تظهر عليهم أي أعراض، وكانت السفينة التي تحمل على متنها 1240 راكبا و486 من أفراد الطاقم في طريقها للعودة من مدينة والفيس باى فى ناميبيا.

كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا قد أعلن حالة كوارث ونفذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.