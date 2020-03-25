اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 6.42% بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:33 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 6.42% بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 6.42% رابحاً 109.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1823.01 نقطة، متأثراً بتحسن أداء أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 376.9 مليون سهم محققة ما قيمته 343.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6240 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 27 سهماً، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهم واحد.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 7.76%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.95%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.66%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 14.74%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 14.28%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.87%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 29 مليون ورقة بقيمة 65.8 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 11.53%.
 
وفى سياق متصل أرجعت شركة الاتحاد العقارية، وصول إجمالى الخسائر المتراكمة إلى 2.142 مليون درهم تمثل 49.93% من رأس المال، إلى خسارة القيمة العادلة البالغة 2.076 مليون درهم المتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة فى عام 2017، وهى تتعليق بتصحيح إجمالى المساحة الطابقية وانخفاض القيمة العادلة لمحفظة القعارات، علاوة على ذلك فى عام 2017، تم تسجيل انخفاض فى القيمة بلغ 503 مليون درهم فى الرصيد الافتتاحى للأرباح المحتجزة، والذى يتعلق بشبهة فى معاملة غير نظامية وخطأ تم تحديدهما فى عام 2015.
 
وكشفت الشركة، عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة، وهى العمل على تطوير محفظة أراضيها وإنشاء أصول لها تدفقات نقدية متكررة، علاوة على ذلك تتابع الشركة بحزم مستحقاتها غير المسددة من خلال عملية قانونية مما قد يؤدى إلى تقليل الخسائر المتراكمة فى حال ربح القضية واسترداد المبلغ، منوهة إلى أن الخسائر تعود فى الغالب إلى تقييم محفظة العقارات التى تم تحديدها للسوق، وسيتم استرداد هذه الخسائر فى حالة زيادة أسعار الأراضى فى دبى.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة إعمار مولز، عن عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 30 مارس الجارى، للإعلان عن التقرير السنوى لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة خلال العام، واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2019، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد وما يستجد من أمور أخرى.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى

اقتصاد دبى

سوق دبى المالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة