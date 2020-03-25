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ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 1.82% مدفوعة بصعود البنوك والاستثمار والخدمات

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:41 ص
ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 1.82% مدفوعة بصعود البنوك والاستثمار والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.82% رابحاً 24.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1385.01 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.6 مليون سهم بقيمة 372.2 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 99.61% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 6.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.62% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.38%.
 
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.07% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.90%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 5%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.12% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف ات المالية بنسبة 2.24%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.12%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن تحديد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل فى تمام الساعة 9 مساءً، حيث سيتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية فى 31 مارس الجارى.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة سيكو، البنك الإقليمى الرائد فى مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق، عن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 24 مارس بالتمرير، حيث وافق 94.08% من المساهمين على البنود الواردة فى محضرى الاجتماعين، بما فى ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 3.889 مليون دينار بحرينى على المساهمين للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 بما يعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم أى بواقع 10 فلس بحرينية للسهم الواحد، كما وافق المساهمون على تحويل مبلغ 603 ألف دينار بحرينى إلى الاحتياطى القانونى، وترحيل المبلغ المتبقى بقيمة 1.532 مليون دينار بحرينى إلى حساب الأرباح المستبقاة.
 

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