اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.93% بمستهل التعاملات

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:27 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.93% بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.93% رابحاً 181.31 نقطة ليصل إلى مستوى 6374.97 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.74% خاسراً 159.22 نقطة ليصل إلى مستوى 5643.90 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 145.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفع 183 سهما، فيما تراجعت 4 أسهم.
 
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.49%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.46%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.35%، ثم قطاعى الإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية بنسبة 3.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.84%، ثم قطاعى تجزئة الخدمات الاستهلاكية والسلع الرأسمالية بنسبة 2.81%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.42%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.09%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.02%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.58%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.18%.
 
وجاء سهم "العالمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم "الكثيرى" بنسبة 9.97%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.96%، فيما جاء سهم "ساكو" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.32%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 1.19%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 1.10%.
 
وأعلنت شركة لازوردى للمجوهرات، عن تخفيض ساعات العمل فى متاجر البيع بالتجزئة فى جميع أنحاء مصر مؤقتًا أبتداً من اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 م حتى إشعار آخر، خلال هذه الفترة، ستعمل المتاجر من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساءً فى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس بينما ستغلق أبوابها أيام الجمعة والسبت، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بفيروس كورونا (COVID-19).
وفى ظل حالة عدم التأكد الخاصة بهذه الظروف المؤقتة، فإنه يتعذر على الشركة حالياً تحديد حجم الأثر المالى الناتج عن هذا الإغلاق على أعمالها، وتقوم الشركة حالياً بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أى تطور جوهرى فى حينه.
 

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