إيطاليا تواجه كورونا وشائعات السوشيال ميديا حول استسلام الإيطاليين للفيروس

كتبت فاطمة شوقى

نشرت صفحات على فيس بوك أخبارا كاذبة حول استسلام الإيطاليين لفيروس كورونا.

كما نشرت الصفحات المغرضة فيديو تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر أثناء مظاهرات ضد وزير الداخلية السابق ماتيو سالفينى، على أنها تجمعات ضد فيروس كورونا.

وقال الصحفى المصرى، عصام فتح الله، المقيم فى إيطاليا، إن "هذه الصفحات تثير الذعر والقلق فى إيطاليا، ولكن هذه الاخبار كاذبة ولا يوجد أى خرق لحظر التجول أو للطوارئ المطبقة حاليا لاحتواء فيروس كورونا"، مؤكدا أن هذه التجمعات تعود إلى ثلاثة أشهر ، أى قبل انتشار الفيروس.

وفرضت الحكومة الإيطالية مرسوم جديد خاص بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للاشخاص ذوى الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحى المنزلى الالزامى، فى ظل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 6820 حالة وفاة و69176 مصابا.



صفحة تنشر اخبار كاذبة عن ايطاليا

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية، إلى أن المرسوم يرى في انتهاك الحجر الصحي المنزلي، المطبق على الحالات الايجابية لـ كوفيد 19، ولكن بدون أعراض، جريمة ضد الصحة العامة تتسبب في انتشار الوباء".

وكان رئيس الوزراء الايطالى، جوزيبي كونتي قد أكد خلال مؤتمر صحفي، أن المرسوم يتضمن غرامات تتراوح ما بين 400 -3000 يورو على الذين يخرقون القيود التي فرضتها حكومته على حركة المواطنين.

كما شدد كونتي، على أن إعلان حالة الطوارئ من الممكن أن يستمر حتى 31 يوليو، لا يعني أن التدابير التقييدية ستمتد حتى ذلك التاريخ، وقال: "نحن مستعدون في أي لحظة، ونأمل فى القريب العاجل، أن تخفف قبضة الإجراءات التقييدية ونتمكن من تجاوزها".

وقررت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد.