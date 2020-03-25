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إيطاليا تمدد فترة إغلاق المطارات حتى 3 إبريل بسبب تفشى فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:22 م
إيطاليا تمدد فترة إغلاق المطارات حتى 3 إبريل بسبب تفشى فيروس كورونا فيروس كورونا
كتب ــ محمد عبد العظيم

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قررت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا، اليوم الأربعاء، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد. 

وكانت فرضت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا خاصا بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للاشخاص ذوى الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحى المنزلى الإلزامى، فى ظل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 6820 حالة وفاة و69176 مصابا.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية، إلى أن المرسوم يرى  في انتهاك الحجر الصحي المنزلي، المطبق على الحالات الايجابية لـ كوفيد 19، ولكن بدون أعراض، جريمة ضد الصحة العامة تتسبب في انتشار الوباء".

وكان رئيس الوزراء الايطالى، جوزيبي كونتي قد أكد خلال مؤتمر صحفي، أن المرسوم يتضمن غرامات تتراوح ما بين 400 -3000 يورو على الذين يخرقون القيود التي فرضتها حكومته على حركة المواطنين.

كما شدد كونتي، على أن إعلان حالة الطوارئ من الممكن أن يستمر حتى 31 يوليو، لا يعني أن التدابير التقييدية ستمتد حتى ذلك التاريخ، وقال: "نحن مستعدون في أي لحظة، ونأمل فى القريب العاجل، أن تخفف قبضة الإجراءات التقييدية ونتمكن من تجاوزها".

وفى السياق نفسه، قال العالم الإيطالى بجامعة (هيومانيتاس) للعلوم الطبية، ألبرتو مانتوفاني، أن التدابير الحكومية التقيدية للحد من انتشار فيروس كورونا والمؤشرات الاخيرة عن تراجع طفيف في وتيرة تفشي العدوى تفيد بـ"أننا على الطريق الصحيح".

 


كورونا

فيروس كورونا

ايطاليا

اخبار ايطاليا

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