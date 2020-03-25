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إنفوجراف.. الأنشطة المستثناة من قرار الحظر لمكافحة فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:42 م
إنفوجراف.. الأنشطة المستثناة من قرار الحظر لمكافحة فيروس كورونا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على الأنشطة المستثناة من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية لمكافحة فيروس "كورونا".

 

وجاء في الإنفوجراف أن تلك الأنشطة شملت مجال الأغذية والذى يضم بدالى التموين والسوبر ماركت خارج المولات ومحال تقديم الأطعمة خارج المولات، كما يستثنى في المجال الصحي، المستشفيات والمستوصفات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية ومكاتب الصحة والصيدليات.

 

وأوضح الإنفوجراف أنه يستثنى كذلك في مجال النقل، خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحي والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ ونقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن الجمركية والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة، أما فى مجال الطاقة، فيستثنى خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز ومحطات الوقود.

 

ويستثنى من قرار حظر انتقال المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية أيضاً، وفقاً للإنفوجراف، الخدمات التأمينية الصحية العاجلة "الموافقات" في مجال الخدمات التأمينية، وفي مجال الاتصالات يستثنى مشغلي الإنترنت وشبكات الاتصالات، أما في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والري فقد تم استثناء خدمات الطوارئ لشركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وأخيراً في مجال البنوك، فقد تم استثناء العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي.

 

وأكد الإنفوجراف أهمية قيام العاملين بتلك الأنشطة بتطبيق كافة الاحترازات الصحية الصادرة عن الأجهزة المعنية.

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